Guti, l'idolo di Kvara da bambino: "Mi piace molto, abbiamo parlato su Instagram"

Era tra gli idoli da bambino di Khivcha Kvaratskhelia, Guti, ex "galactico" del Real Madrid, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Dazn in cui ha parlato dell'attaccante del Napoli: "Mi piace molto. L'ho conosciuto? No, ma abbiamo parlato su Instagram. Questo è uno degli aspetti positivi dei social. Non importa dove sei, in un secondo puoi connetterti e parlare con chiunque. Dopo aver scoperto che io ero stato uno dei suoi idoli da piccolo gli ho mandato una mia maglia firmata. E' finita nel programma sportivo per cui lavoro, da lì ci siamo seguiti su Instagram e abbiamo chiacchierato un po'.

Che significa essere stato un suo idolo? Questa è sicuramente una della cose più belle del calcio: far si che grazie al tuo gioco, i bambini si possano innamorare e cominciare a giocare, e magari in futuro diventare davvero professionisti. E magari grandi star, come è capitato a lui, questo è davvero bello. Tutti siamo cresciuti a tutti, abbiamo ammirato un giocatore e in questo caso fa piacere".