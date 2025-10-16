Gutierrez elogia Conte: "Con lui si cresce, in un mese mi sento già migliorato!"
A proposito di Conte. Quanto si cresce con questo allenatore? E' una delle domande poste a Miguel Gutierrez nel corso della sua intervista al quotidiano Roma. Di seguito la risposta dell'esterno difensivo spagnolo: "Tanto. Non è stato facile adattarmi perché venivo da concetti di lavoro diversi. Posso dire che in un mese mi sento molto migliorato. Mi sento più rapido di prima, più forte fisicamente. È un percorso di crescita importante".
Quali sono le sensazioni che si sentono quando si entra allo stadio Maradona? "Qui noti che i tifosi vivono per la squadra. Lo percepisci già dal bus quando stai arrivando al campo. Oltre ad essere una motivazione, ti dà forza questa presenza. Ho sentito il calore della piazza da subito".
Torino-Napoli, le probabili formazioni: due rientri e ballottaggio Neres-Elmas
18 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Torino
|Napoli
