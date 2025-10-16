Gutierrez stupito da De Bruyne: "Lavora più degli altri e fa tutto ciò che gli chiede Conte"

Quali sono le sensazioni che si sentono quando si entra allo stadio Maradona? Domanda posta a Miguel Gutierrez. Il terzino sinistro azzurro a Il Roma ha risposto così: "Qui noti che i tifosi vivono per la squadra. Lo percepisci già dal bus quando stai arrivando al campo. Oltre ad essere una motivazione, ti dà forza questa presenza. Ho sentito il calore della piazza da subito".

Il “The Champions” dell’intero stadio alla fine dell’inno europeo è diventato un cult. Cosa ha provato? "È stato molto bello, ma appena ho messo piede sul terreno di gioco mi sono concentrato sul calciatore che dovevo marcare".

Tutti parlano di De Bruyne, ma che compagno di squadra è? "È un grandissimo giocatore che si è calato serenamente nella parte. Lavora più degli altri, facendo tutto quello che gli chiede il mister. L’atteggiamento è perfetto".