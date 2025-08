Bucchioni: “Milinkovic? Prima non mi piaceva, ma è migliorato! Italiano mi disse una cosa…”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista e scrittore. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Lei conosce bene Conte e sa che è un tecnico esigente. Quando si investono oltre 20 milioni per un portiere come Milinković-Savić, a cui viene fatto un contratto quinquennale, mentre Meret – che ha vinto con il Napoli – riceve solo un biennale, dobbiamo interpretare questa scelta come un investimento sul futuro? “Sì, assolutamente. Questa è una scelta ponderata, fatta attorno a un concetto preciso. Milinković-Savić è ancora giovane per essere un portiere, è nel pieno della maturità e ha ancora margini di miglioramento. Può diventare il titolare del futuro. A me, lo dico con sincerità, all’inizio non mi piaceva molto. Ma è migliorato tantissimo.

Ne ho parlato con Italiano e anche lui me lo confermava: ‘Questo è un portiere che ti riempie la porta come pochi, ha fisicità, piedi buoni, grande rapidità, coraggio nelle uscite’. Insomma, ha tutte le caratteristiche per crescere ancora. E anche se non ci fai una plusvalenza, ti dà garanzie. È vero che Meret ha dato certezze, ma qui si tratta anche di strategia. Se guardiamo i numeri, sono tanti soldi, ma potrebbero diventare pochi se il rendimento è alto. E poi, torniamo sempre allo stesso concetto: doppio impegno. Perché non si ragiona in questo modo anche per i difensori o gli attaccanti?

Un portiere come Milinković-Savić ti permette, in certe partite, di impostare dal basso, lanciare lungo. L’abbiamo visto anche ai Mondiali: certe partite si sbloccano con lanci di 40 metri. Quando hai un portiere con queste qualità, puoi costruire la giocata già da lì. Conte è il numero uno in questo: vuole più soluzioni possibili, e il Napoli sta andando in quella direzione. A cominciare proprio dal portiere”.