Chiariello: "Pronti 50mln per i prossimi tre acquisti. E se parte Raspadori..."

"Con Gutierrez il Napoli chiuderebbe la lista dei 17 Over della Serie A e dunque si escluderebbe l'arrivo di un esterno offensivo a sinistra. Raspadori se la giocherà con Lang non per ruolo ma per impiego. E poi McTominay spesso si è spostato a sinistra. Ci saranno tante rotazioni a centrocampo con l'arrivo di De Bruyne". Lo ha detto Umberto Chiariello a Radio Crc nel suo consueto editoriale parlando delle mosse degli azzurri sul mercato.

"Il Napoli può investire 50 milioni per Juanlu, Gutierrez e Miretti che piace molto a Manna. Ora però irrompe l'Atletico per Raspadori, che chiede spazio. Il Napoli vuole 35-40 milioni visti i prezzi che corrono. Raspadori, un nazionale, non si può svalutare. Se Raspa parte, ecco che si libera di nuovo il diciassettesimo posto e si torna sull'ala sinistra col casting che conosciamo: da Sterling a Grealish, da Garnacho a Chiesa per quelli che sono in uscita dalla Premier League, fino ai talenti nuovi come Kevin o Nusa. Io so che la suggestione piace ai tifosi, ma io mi tengo la certezza Raspadori, una garanzia".