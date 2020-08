"Ha ragione Rino, mo' so c***o tuoi!", Cannavaro svela l'sms inviato a Pirlo

Fabio Cannavaro, ex difensore del Napoli, nella sua intervista al Corriere dello Sport dice di aver inviato un sms al suo amico Pirlo non appena è arrivata la notizia dello sbarco alla Juve, prima squadra, come allenatore: "Gli ho mandato subito una serie di messaggi, tra cui l'ultimo, nel quale gli ho scritto: ha ragione Rino, mo' so c... tuoi! Attenzione, siamo al cospetto di un ragazzo intelligentissimo, che ha una visione già fatta del calcio. Saprà gestire e allenare, ma gli verranno chiesti i risultati subito".