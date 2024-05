Hamsik: “Calzona non vede l’ora di tornare in Slovacchia! A Napoli ha dato tutto, ma poi dipende dalla squadra”

Marek Hamsik, ex capitano del Napoli e attuale team manager della Slovacchia, ha parlato anche dell’operato di Francesco Calzona in azzurro

A Šamorín, in Slovacchia, è iniziato un ritiro non ufficiale di quattro giorni prima di EURO 2024. Marek Hamsik, ex capitano del Napoli e attuale team manager della Slovacchia, ha parlato anche dell’operato di Francesco Calzona in azzurro: “Calzona è sotto una pressione enorme. Mi ha detto che non vede l’ora di tornare. È andato a Napoli per dare una mano, ma la situazione lì è quella che è. So che lui ha dato tutto, ma poi dipende dai giocatori che vanno in campo.

È andato lì per aiutare a portare la squadra in Europa, purtroppo non è andata così e il Napoli non sta facendo risultati. È davvero brutto da questo punto di vista. Tifosi e società aspettano solo i traguardi più alti, ma la situazione è questa. Il Napoli sta già cercando un allenatore per la prossima stagione e si fanno diversi nomi”.