Hamsik: "Napoli con Calzona? Ho un mio percorso. Di Lorenzo? Sono sorpreso..."

GIOVANILI LA DINASTIA CAVANI IN AZZURRO CONTINUA: NEGLI ESORDIENTI BRILLA LA STELLINA LUCAS, FIGLIO DI EDI Gli azzurrini del Napoli hanno conquistato ieri la nona edizione del Mundianapoli, torneo riservato agli Esordienti e promosso dalla Fondazione Cannavaro Ferrara in collaborazione con l'Arci Uisp Scampia, e il premio di miglior giocatore se l'è aggiudicato... SERIE A ZIRKZEE, CAMBIANO GLI SCENARI? IL MILAN FRENA, ORA C'È UN'ALTRA BIG ITALIANA A SPINGERE In casa Juventus permane la voglia di investire sulle qualità di Joshua Zirkzee, attaccante rivelazione dell'ultimo campionato di Serie A