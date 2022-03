Hellas, Tudor guarda il campionato: "Faremo meno punti adesso, ci sono Inter, Milan, Napoli..."

Questa squadra è da coppe europee? E' una delle domande poste oggi in conferenza stampa a Igor Tudor

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa squadra è da coppe europee? E' una delle domande poste oggi in conferenza stampa a Igor Tudor, allenatore dell'Hellas Verona che a due giorni dalla sfida contro la Fiorentina - gara valida per la 28esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Sono domande difficili, devi fare un'analisi completa. È bello avere sul nostro cammino squadre forti, perché saremo belli concentrati, ma il lato negativo è che probabilmente si raccoglieranno meno punti: abbiamo Inter, Milan, Napoli, Atalanta, Lazio... C'è una logica di questo tipo. Ma, come dico sempre, concentriamoci sulla prestazione".