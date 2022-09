Henry innamorato di Kvara: "Gioca sempre a testa alta. Ha portato qualcosa di nuovo"

Thierry Henry, indimenticato campione francese ora opinionista per la tv americana CBS, ha commentato così la prestazione di Kvaratskhelia contro il Liverpool

Thierry Henry, indimenticato campione francese ora opinionista per la tv americana CBS, ha commentato così la prestazione di Kvaratskhelia contro il Liverpool: "È stato magnifico nella sua corsa. Chi dice che non è difficile non sa cosa succede in campo. Aveva sempre la testa alta, questo ragazzo ti conquista. I tifosi napoletani già lo amano, è entrato in tre gol su quattro contro i Reds. Con le sue qualità ha portato qualcosa di nuovo, di diverso. Per questo lo amano già così".