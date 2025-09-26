Hojlund: "CR7 idolo. Non mi sono mai sentito il più talentuoso e lavoro duro"

Nella sua intervista a Repubblica, l'attaccante del Napoli Rasmus Hojlund ha parlato anche di idoli: "Non è presunzione. Nella mia carriera non mi sono mai sentito il più talentuoso del gruppo, anche se per giocare nel Manchester United o nel Napoli devi essere un attaccante di un certo livello. Ma io ho sempre dovuto lavorare più duramente di altri e ne sono consapevole. Ecco perché Cristiano è il mio idolo: lui vuole sempre migliorarsi e si impegna per diventare più bravo".

Poi sulle ambizioni personali e i traguardi che vuole raggiungere in maglia azzurra: "Voglio diventare un attaccante che segna tanti gol. Negli ultimi anni sono migliorato molto nel mio ruolo e penso di avere già delle qualità, ma ho ancora tante cose da imparare".