Hojlund: "Io e McTominay grandi amici, ma ho legato tanto con questi altri 4 azzurri"

vedi letture

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, nel corso della sua intervista a Il Mattino si è soffermato anche sul gruppo: “Siamo un buon gruppo, anche il mio italiano sta migliorando (e lo dice parlando in italiano, ndr). Poi, è chiaro, conosco McTominay dai tempi di Manchester: le nostre fidanzate sono amiche e quindi è più facile fare gruppo. Ma anche con Gilmour, Beukema, Spinazzola e Buongiorno abbiamo creato una grande armonia.

Scott mi è stato vicino a Old Trafford nell’ambientarmi, nello spiegarmi le cose del mondo United. E qui ha fatto lo stesso: è sempre al mio fianco, so di poter contare su di lui. Lui ha colpi straordinari e, come me, è legatissimo alla sua nazionale. Ora è chiaro che voglio raggiungerlo in America, perché giocare un Mondiale è qualcosa di pazzesco, ma prima dobbiamo qualificarci e sarebbe per me una cosa tristissima e deludente non riuscirci".