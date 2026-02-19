"Ma almeno uno le piace?", Cassano non ha dubbi: "Vergara! E merita la Nazionale"

vedi letture

Lunga intervista di Antonio Cassano a Il Messaggero oggi in edicola. Tanti i temi e gli argomenti trattati dall'ex attaccante della Roma.

«Ma io sono convinto che Gattuso, con le sue idee, col suo modo di lavorare, metterà la barca dritta e andremo al Mondiale. La Nazionale è scarsa, parliamoci chiaro, Noi abbiamo un solo campione, Donnarumma».

L’attacco non le piace?

«Chi sarebbe?»

Andiamo bene: Pio Esposito, ad esempio.

«Allora, l’Italia ha quattro stelle sul petto, ricordiamoci. Lui ha vent’anni e lo consideriamo un esordiente. Io e Totti abbiamo esordito a diciassette anni. In Nazionale c’erano grandi campioni. Pio, senza dubbio, sta facendo bene, ma non è titolare nell’Inter, vorrei vederlo quando gioca con la pressione addosso».

Barella e Tonali non sono del livello di Gigio?

«Non voglio essere scortese. Ma si può paragonare Tonali e Barella a Donnarumma? Essù».

Però Tonali gioca in Premier.

«E non la prende mai. Corre, corre, facesse atletica, no? Ripeto: Tonali e Barella sono scarsi. Barella una volta correva, ora non lo fa più. Serve gente di qualità. Il calcio è qualità, idea. Prendiamo Sucic, sta facendo la differenza e ha qualità».

Ma insomma, uno le piace?

«Vergara, e spero che Gattuso possa prenderlo in considerazione».