"Ma almeno uno le piace?", Cassano non ha dubbi: "Vergara! E merita la Nazionale"
Lunga intervista di Antonio Cassano a Il Messaggero oggi in edicola. Tanti i temi e gli argomenti trattati dall'ex attaccante della Roma.
«Ma io sono convinto che Gattuso, con le sue idee, col suo modo di lavorare, metterà la barca dritta e andremo al Mondiale. La Nazionale è scarsa, parliamoci chiaro, Noi abbiamo un solo campione, Donnarumma».
L’attacco non le piace?
«Chi sarebbe?»
Andiamo bene: Pio Esposito, ad esempio.
«Allora, l’Italia ha quattro stelle sul petto, ricordiamoci. Lui ha vent’anni e lo consideriamo un esordiente. Io e Totti abbiamo esordito a diciassette anni. In Nazionale c’erano grandi campioni. Pio, senza dubbio, sta facendo bene, ma non è titolare nell’Inter, vorrei vederlo quando gioca con la pressione addosso».
Barella e Tonali non sono del livello di Gigio?
«Non voglio essere scortese. Ma si può paragonare Tonali e Barella a Donnarumma? Essù».
Però Tonali gioca in Premier.
«E non la prende mai. Corre, corre, facesse atletica, no? Ripeto: Tonali e Barella sono scarsi. Barella una volta correva, ora non lo fa più. Serve gente di qualità. Il calcio è qualità, idea. Prendiamo Sucic, sta facendo la differenza e ha qualità».
Ma insomma, uno le piace?
«Vergara, e spero che Gattuso possa prenderlo in considerazione».
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Atalanta
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro