Di Canio attacca: "In Italia pensiamo di essere fenomenali, poi prendiamo 6 gol dal PSV"

Ospite a Sky Sport per analizzare il catastrofico primo turno di playoff che ha visto le italiane tutte ko, Paolo Di Canio ha attaccato tutto il calcio italiano. Queste le sue parole: " Lasciamo stare la Premier League, che è proprio un'altra categoria. Anche con le altre squadre europee vale: anche il Qarabag una volta ha battuto il Barcellona, ma questo mica significa che il campionato azero è il più forte del mondo. La nostra percezione italiana è che siamo fenomenali e poi prendiamo 6 gol dal PSV. Quest'anno si pensava che il Napoli potesse arrivare chissà dove in Champions e poi ha preso 6 gol da una squadra che ha fatto 3 punti col Napoli e poi ha fatto 5 punti nelle altre 7 partite giocate. L'Inter in finale con il PSG ha preso 5 gol, ma poteva prenderne 10 di gol".

Di Canio ha continuato la sua invettiva prendendo anche con esempio l'arrivo di Malen alla Roma: "Ha 27 anni e nessuno se l'è mai filato. Eppure l'abbiamo commentato nelle coppe col Dortmund, dove era poco più di una riserva, un co-co-titolare, ok? Nell'Aston Villa era giustamente riserva di Rodgers e soprattutto di Watkins, che sono più forti. Arriva qui, fa 5 gol in 5 partite e scomodiamo chi? Vialli? Fratellone mio, un bacio al cielo, mi dispiace ti abbiano nominato". E ancora: "Sento dire che è difficile andare a giocare a Pisa. Ma come si fa? In 12 partite in casa il Pisa ha fatto 2 gol. Se giochi bendato a Pisa fai 0-0. La narrazione è che i giocatori italiani sono forti e potrebbero andare a giocare al City. Ma chi? E i calciatori italiani sono 15 anni che in Europa non li prendono più, significa che non li ritengono all'altezza. Poi si dice: eh ma il campionato italiano, noi studiamo'. E gli altri allora che sono? Ignoranti? Noi studiamo alla Normale di Pisa e gli altri non studiano?".