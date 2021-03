As, Calemme: "Atletico su Fabian, ma la trattativa non è ancora partita"

“Fabian Ruiz? Non è una novità che l’Atletico Madrid sia interessato a lui ma, ad oggi, non è ancora partita la trattativa. L’interesse da parte delle big spagnole nei confronti del centrocampista non manca - queste le parole di Mirko Calemme, giornalista di AS, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio -. Va detto, però, che il prezzo è un po' calato. Ad oggi credo che la cifra giusta si aggiri intorno ai 70 milioni, anche se, post-Covid, ha ritrovato la sua miglior condizione. Poi c’è L’europeo, dove credo sarà protagonista, che ne potrebbe aumentare la quotazione. Con la Spagna gioca più avanzato, non ha grossi compiti di interdizione e riesce a mettere in mostra la miglior versione di sé stesso.

Koulibaly? Bisogna capire se ci sono offerte importanti per lui, e, cosa altrettanto importante, sarà fondamentale vedere in che posizione chiuderà, il campionato, il Napoli. Se arriverà in Champions i calciatori a finire sul mercato saranno pochi, e saranno venduti solo alle cifre di Adl. Viceversa, senza Champions, si abbasseranno leggermente le pretese e sarà più facile vendere calciatori, anche importanti. Lozano? Cederlo ora potrebbe essere un errore. È alla sua prima stagione a buon livelli e credo che il Napoli voglia ripartire da lui nella prossima stagione. Identica la situazione di Insigne: si troverà un accordo per il prolungamento del contratto perché lui è capitano e leader di questa squadra, e la società non vorrà privarsene.

Prossimo allenatore? Anche questo dipenderà dal piazzamento in questa stagione: in caso di partecipazione alla prossima Champions League, De Laurentiis potrebbe puntare ad un profilo internazionale, quale quello di Luciano Spalletti. Diversamente, ci si potrebbe orientare su Juric od Italiano. Sarri? Con Maurizio ci sono stati vari contatti, ma, salvo clamorosi colpi di scena, non credo tornerà, perché al momento ha altri progetti in testa. Tra l’altro bisognerà capire anche se Giuntoli sarà il direttore sportivo del Napoli anche nella prossima stagione: su di lui c’è l’interesse della Fiorentina.

In entrata si parla di profili interessanti: su tutti, Senesi e Dalot. Senesi è un difensore centrale molto forte, attualmente al Feyenoord, argentino di piede mancino, bravo anche nell’impostazione del gioco. Occhio, però: quando si prendono calciatori sudamericani bisogna dargli il tempo di ambientarsi al nostro campionato, un po’ come sta accadendo con Martinez Quarta, fortissimo, ma che è partito con qualche difficoltà nella sua esperienza alla Fiorentina. Zaccagni, infine, è un calciatore che credo arriverà a prescindere dall’allenatore, perché è un profilo che sposa in pieno tutte le richieste della società di De Laurentiis”.