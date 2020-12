As, Calemme: "Malattia Gattuso è seria, sta allenando al 10%!"

Mirko Calemme, giornalista di As, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "La malattia di Gattuso è una malattia seria, non un raffreddore. Sta allenando al 10%, si questo si tratta. Magari altri l'avrebbero vissuta diversamente, ma la squadra ha risentito anche di questo, oltre che della stanchezza. Io stimo tanto Gattuso e chi lo sta massacrando non ha bene in mente che il Napoli ha fatto un grande 2020. Questo momento del mister va tollerato, benedetta questa piccola sosta che gli farà ritrovare lucidità".