I calcoli di Sconcerti: "Calendario ribalterà classifica, 1° posto all'Inter"

Il direttore Mario Sconcerti, all'interno del Corriere della Sera, ha analizzato la lotta scudetto in Serie A. Questi alcuni estratti di ciò che ha scritto: "Chi vincerà il campionato? Non sai chi vincerà e nemmeno chi perderà di più. C’è un altro possibile inizio, riguarda il calendario. La prima cosa importante è costruire due gruppi di squadre, quelle da incontrare in casa e quelle da incontrare in trasferta. A ogni squadra ho dato un handicap, cioè un punteggio che ne fotografi il rendimento possibile. C’è un altro avviso importante. Per ogni punto di differenza nella classifica attuale, si assegna un punto di handicap. Quindi uno in più al Napoli e da uno a quattro all’Inter secondo il risultato del recupero. Ecco che cosa viene fuori (in maiuscolo le partite in trasferta)

Il valore totale handicap del Milan è 23. Il valore totale handicap del Napoli è 19,5. Il valore totale handicap dell’Inter è 17. Se l’Inter vincesse a Bologna il suo distacco dal Milan scenderebbe a un punto, e il suo handicap salirebbe solo a 18. Se pareggiasse, i punti di distacco e gli handicap sarebbero 3, totale 20. Perdendo tutto salirebbe a 4, totale 21. Contro i 20,5 finali del Napoli (19,5 più il punto attuale di distacco). Partendo dai distacchi attuali questo porterebbe a un risultato clamoroso. La classifica diventerebbe questa: 1 Inter, 2 Napoli, 3 Milan.