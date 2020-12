Canale 8, Mele su Osimhen: "E' famelico e cattivo come Cavani"

Nel corso di 'Radio Goa', Silver Mele, giornalista di Canale 8, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Il migliore attaccante dell'ultimo decennio del Napoli? Sicuramente Cavani: fenomenale, mostruoso, famelico, atleticamente irraggiungibile. Anche se era al servizio della squadra il suo unico obiettivo era fare gol. E' vero che anche Higuain era straordinario ma il Matador era più universale e aveva più spirito di sacrificio. Poi penso che se avesse giocato con Sarri avrebbe fatto gli stessi gol del Pipita.

Osimhen? E' giovanissimo, è stato devastante già nel suo approccio in serie A, ricordiamo come ha cambiato faccia al Napoli nella partita di Parma. Sicuramente può migliorare tanto soprattutto nei fondamentali, ma ha tutto il tempo per migliorare. Come Cavani è famelico e cattivo agonisticamente. Che peccato per l’infortunio alla spalla, perché mi metto anche nei panni di Gattuso, quando nasce una squadra pensata anche sulle caratteristiche di un giocatore dopo ti rimane il rimpianto. E' stato proprio un grosso rimpianto per il Napoli rinunciare all’attaccante nigeriano.

Cagliari-Napoli? Per loro è come un derby, è la partita dell’anno. I sardi non vengono da un periodo positivo e Di Francesco anche se non rischia il posto è un osservato speciale. Dopo le ultime tre partite andate male il Napoli non ha altra strada che fare la partita con i denti affilati, sperando di recuperare al più presto gli infortunati. Sicuramente per il Napoli non è la migliore tappa per riprendere il campionato”.