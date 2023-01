Canale8, Mele: "Mi è piaciuto molto Zielinski, si è rivisto ad alti livelli"

Il volto di Canale 8 Silver Mele, è intervenuto nel corso della trasmissione di Canale 8 per commentare la vittoria sulla Roma

Vittoria molto pesante per il Napoli perchè arrivata in una gara combattuta, la Roma ha sicuramente giocato una buona partita.

Nella sfida ai giallorossi, oltre agli autori dei due meravigliosi gol della vittoria, mi è piaciuto molto Zielinski, che si è rivisto a livelli importanti. Lozano? Bisogna riconoscere che si è sacrificato molto anche in fase di non possesso”.