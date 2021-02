Cds, Giordano: “Sfogo Gattuso? Allena il Napoli, Benitez e Ancelotti furono trattati molto peggio”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport.

“Rotture che arrivano sempre a ridosso del mercato invernale? All’inizio sembra sempre una luna di miele, al di là di tutto però non credo che ci sia una volontà di farsi del male. Le cose succedono perché devono succedere, anche fatalmente. Tutto legato ai risultati dell’immediato? Non è poi così verosimile. Io stesso dopo Verona ho detto che Gattuso rischiava, circa 10 giorni fa. Nel tempo e secondo interventi modulati Gattuso ha fatto emergere questa situazione. A me sembra che la situazione sia stata gestita male soprattutto da lui.

Il calcio non è cambiato rispetto a un anno fa ma nemmeno rispetto a cento anni fa. Il campo in queste ultime settimane ha detto che il Napoli ha vinto contro la Sampdoria dopo un primo tempo indecente, ha perso a Milano immeritatamente e a Roma dopo una gara inguardabile. Ha pareggiato a Torino all’ultimo minuto, ha vinto bene contro Cagliari e Fiorentina poi ha perso Supercoppa e Verona. Sarà legittimato un presidente a guardarsi intorno?

Sul futuro di Gattuso: "Gattuso è fatto in un certo modo ma deve cambiare. Se io vado al ristorante e mi comporto da zotico, poi mi porto addosso questa etichetta. Invece se mi invitano a Buckingham Palace però non posso fare la figura dello zotico. Se alleni il Napoli deve essere coscienti che alleni il Napoli. Milan? Mi parli di un habitat in cui sei avvantaggiato e che conosci. Bisogna imparare a gestire anche le tensioni. Ancelotti è stato accusato di tutto, addirittura che lo aveva fatto per sistemare il figlio. A Benitez sono state dette cose al di là del bene e del male. Gattuso impari a capire il suo tempo.

Io vivo sulla doppia partita per la Coppa Italia. Se Gattuso domani sera vince con l’Atalanta, di cosa parliamo? Perché il presidente dovrebbe metterlo in discussione? La mia corrente di pensiero è che il Napoli in semifinale di Coppa Italia ci è arrivato battendo le riserve dell’Empoli e dello Spezia”.