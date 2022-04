CdS, il condirettore Barbano avvisa: “Con la Roma è l'ultima spiaggia per il Napoli”

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport: "Con la Roma per il Napoli è l'ultima spiaggia, peraltro i giallorossi sono in grande ripresa. Siamo in un punto del campionato dove contano il carattere e l'equilibrio a centrocampo. E il Napoli ha mostrato di avere un carattere intermittente. Lo Scudetto? Il Napoli praticamente dovrebbe vincerle tutte per arrivare fino in fondo.

Si tratta di fare 18 punti, altrimenti è dura. La Roma è il vero ostacolo, dopo sono tutte partite teoricamente abbordabili. Spalla per Osimhen? Non credo che il Napoli possa permettersi di giocare con Mertens vicino a lui, bisogna rinunciare almeno a uno dei due esterni. La fisionomia della squadra è quella. Zielinski ha margini di interdizione e copertura che Mertens non ha.

Spalletti ha il polso della squadra? Sì, a prescindere da come andrà è un ottimo allenatore e ha ottenuto ottimi risultati. Certamente è stato un Napoli migliore di quello di Gattuso e di Ancelotti. Dice poesie in conferenza? Indubbiamente è un uomo creativo e intelligente, ha una discreta cultura, conosce il calcio e sa insegnarlo".