CdS, il condirettore Barbano: "Napoli-Barça la prova che in Italia siamo arretrati"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport: "Abbiamo sbagliato tutti a credere in questa vittoria del Napoli. Abbiamo avuto la dimostrazione che non è una notte che riabilita un percorso. I deficit che il calcio italiano paga nella sua arretratezza non si compensano in una notte. Viene fuori questo dal Maradona, bisogna prenderne atto, occorre che lo facciano i presidenti che eleggono il nuovo presidente della Lega Calcio. La strategia fatta finora non porta a nessuna parte. I due centrocampisti del Barcellona erano un diciassettenne e un diciottenne, che sono anche nazionali. Loro danno la costruzione di un ciclo, Fernan Torres ha 20 anni. Sono squadre che lavorano in questo modo e il tema viene eluso quando si affronta il futuro del calcio nelle sedi istituzionali. Nella Lega facciamo a botte e i risultati sono questi qua. Le cose stanno insieme, la lezione è questa. Quando c'è da fare un'accelerazione, dopo un pareggio inaspettato in casa, il Barcellona la fa. Ci hanno lasciati indietro mostrando quanto sia arretrato il nostro calcio. Mi auguro che si parli di questo nell'assemblea di Lega".