Cds, Polverosi: “Conte non lo prendi per migliorare, ma per vincere"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Alberto Polverosi, giornalista Corriere dello Sport: "Il Bologna ha una certezza ed è Sartori, quello che insieme a Gasperini e Percassi hanno dato inizio al ciclo fantastico dell’Atalanta. Zirkzee andrà via, lo vogliono i top club ed è inevitabile, su Calafiori non lo so, ma la sua perdita sarebbe più pesante di quella di Zirzkee, uno come lui non si trova. Non è solo un difensore, non è solo un mediano e in più va spesso a concludere.

Di Marco uno degli esterni più forti in circolazione nel mondo? Tra i primi 15 sicuramente. Se penso al Real Madrid che ha vinto la Champions League e al posto di Mendy ci fosse Di Marco, non vedrei un passo indietro. Inzaghi ha fatto un grande lavoro. Noi siamo fortunati nella nostra classe di allenatori.

Italia di Spalletti? L’Italia deve vincere la prima partita con l’Albania, ma non è scontato. Noi andremo in Germania, giocheremo a Dortmund e ci sarà un muro rosso di albanesi.

Conte l’uomo giusto per Napoli? Conte non lo prendi per migliorare, ma per vincere. Fine di ogni discorso. De Laurentiis, oggi, non avrebbe avuto soluzione migliore. Conte è l’idea della vittoria e se non ci riesce è un fallimento totale. Non dimentichiamo che, ad oggi, il Napoli ha ancora la rosa dello scudetto".