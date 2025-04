Cds, Polverosi: "Vi dico perché l'Empoli ha una speranza al Maradona"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Alberto Polverosi, giornalista del Corriere dello Sport: “Il Napoli deve stare molto attento all’Empoli e al suo calendario. Le piccole sono stato il vero problema del 2025, hanno perso tanti punti contro queste squadre. Como e Venezia sono l’esempio, quindi l’Empoli ha una speranza al Maradona. Una speranza contenuta, visto che gli infortuni sono tanti e mancano molti titolari di D’Aversa. L’Empoli non vince da 15 partite ma ne ha sbagliate solamente due contro Atalanta e Roma. Poi la prestazione c’è sempre stata, giocando alla pari persino con la Juventus.

Il Napoli ritroverà un paio di giocatori importantissimi, sebbene le assenze di Anguissa e Di Lorenzo si faranno sentire. Rispetto alle assenze dell’Empoli, in proporzione, il Napoli però ci guadagna mille volte. Conte statico e lento nei cambi? Se Antonio Conte avesse l’organico che ha Inzaghi, non ritarderebbe i cambi… Sa bene che il prodotto peggiora con certe sostituzioni. Mettere Ngonge al posto di Neres non migliora le cose, con tutto il rispetto. La qualità dell’organico fa molto. Avete visto cos’ha fatto Kvara in Champions? Oggi fa pensare dove potrebbe essere il Napoli con lui ancora in squadra. Conte più di questo miracolo non può fare… In cambio di Kvara ha avuto Okafor, che non lega nemmeno le scarpe al georgiano. La società è mancata clamorosamente in questo 2025, non certo Conte”.