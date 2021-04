Cds, Salvione: “Gattuso dirà di no alla Fiorentina. Sarri e Milik verso la Roma”

“Gattuso dice no alla Fiorentina. La proposta arrivata dalla società di Comisso, non ingolosisce Rino che si sente pronto a restare fermo un anno aspettando una proposta migliore - queste le parole di Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”. Il tecnico calabrese, non ritiene la Fiorentina una squadra adatta alle sue prerogative, probabilmente punta ad una squadra più prestigiosa. Sembra che non ci sia alcuna possibilità che Rino possa rimanere a Napoli la prossima stagione, non ci sono le condizioni affinchè possa ricomporsi il rapporto con Aurelio De Laurentiis. Il rientro di tutti gli infortunati, ma anche l’eliminazione dalle coppe ha aiutato il Napoli a risalire in classifica. Nei mesi di difficoltà credo che comunque qualcosa in più Gattuso poteva fare. Sicuramente gli infortuni hanno pesato più di quello che pensavamo. Come giustamente ha sottolineato Rino, giocare tanti mesi senza Mertens ed Osimhen ha pesato tanto.

Futuro azzurro? Per la panchina del Napoli il nome in pole è quello di Luciano Spalletti. Ma il presidente sta facendo diversi sondaggi, sono stati contattati diversi allenatori, Allegri, Spalletti, Juric ecc. Tutto questo lascia ancora qualche piccolissimo spiraglio per una conferma di Gattuso, ma al momento è un ipotesi molto improbabile. Sarri è ad un passo dal ritorno in Serie A. Molto probabilmente il tecnico toscano sarà il prossimo allenatore della Roma. È lui la scelta della proprietà americana, a Sarri piace molto la rosa giallorossa, ma servono rinforzi importanti, soprattutto in porta ed in attacco. Milik potrebbe essere il profilo giusto per la Roma. Il polacco è stato molto vicino alla Roma già nell’ultima sessione di mercato, magari potrà essere proprio l’ex Napoli il sostituto di Dzeko.

Calciomercato? Donnarumma è in scadenza di contratto, e la Juventus lo vorrebbe a parametro zero in quanto il calciatore chiede uno stipendio molto importante. Nel Napoli credo che Meret sia il portiere del futuro, è un calciatore con grandissime potenzialità, gli manca un po' di sicurezza, ma questa la acquisirà giocando con maggior costanza. Su Ospina, tutto dipenderà dalle decisioni del prossimo allenatore del Napoli”.