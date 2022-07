Cds, Salvione: “La politica del Napoli è chiara: senza uscite non ci sono entrate”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, direttore della versione digitale de ‘Il Corriere dello Sport’.



TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, direttore della versione digitale de ‘Il Corriere dello Sport’.

L'accordo tra Napoli e Coca Cola potrebbe dar lustro al club azzurro? "È una partnership rilevante, fa parte di un progetto che De Laurentiis porta avanti da anni, cioè l'internazionalizzazione del marchio, la quale passa attraverso i rapporti con i brand più famosi al mondo. Sono accordi che fanno bene al calcio Napoli, i quali miglioreranno i conti della società".

Per quanto concerne il mercato, come mai si è passati ad una fase di staticità? "La politica del Napoli è chiara: senza uscite non ci sono entrate. Ci sono tante ipotesi e numerose trattative per quanto riguarda le cessioni, ma non sono arrivate offerte ufficiali e non si è concretizzato nulla. Bisognerà attendere alcune piste di mercato, come quella di Politano, in ottica Valencia, e quella di Osimhen, accostato al Bayern Monaco, per eventuali interventi da parte della società. Anche l'affare Svanberg del Bologna è da seguire, ma queste operazioni si concretizzeranno soltanto in seguito ad alcune cessioni".

Novità circa le trattative Deulofeu e Ostigard? "Attualmente il Napoli attende le cessioni, anche se bisognerà capire gli sviluppi di ogni situazione e i possibili cambiamenti di scelte dei calciatori finiti nel mirino del club. Capiremo presto i veri obiettivi della società, ma ad oggi tutte le piste sono percorribili".