CdS, Salvione: “Meret è il portiere preferito della società. Sul futuro…”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, giornalista de ‘Il Corriere dello Sport’.

Cosa è mancato al Napoli contro il Milan? A parte il rigore…

“Il calcio di rigore poteva svoltare la partita. Ho sottolineato più volte che, prima del gol di Giroud, il Milan non aveva avuto grandi opportunità. Probabilmente, osservando tatticamente la partita, posso dire che Spalletti poteva dare un po’ di ‘brio’ in più al Napoli visto lo schieramento dei rossoneri che, per come era disposto a centrocampo, dava molto fastidio alla manovra degli azzurri. E’ mancata qualche contromossa vincente da Spalletti”.

Il nuovo infortunio di Meret cambia i piani della società per il portiere?

“Non so se l’ennesimo infortunio potrà cambiare le carte in tavola. Da quello che mi risulta, Meret, è il portiere preferito della società. E’ il portiere designato per essere il titolare delle prossime stagioni. Probabilmente il Napoli lavorerà per trovare un buon secondo e creare una coppia di qualità. Mi sembra di capire che, la politica, per ciò che riguarda i giocatori in scadenza sia comune. Chi è vicino alla scadenza non dovrebbe continuare anche l’anno prossimo”.