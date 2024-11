CdS, Salvione: "Ranieri partirà dalla fase difensiva, a Napoli farà il castello per difendere porta"

vedi letture

A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online.

Che partita si aspetta sarà Napoli-Roma? “Mi aspetto la squadra di Ranieri, né più né meno. Quindi si partirà dalla fase difensiva, arma che da sempre utilizza Ranieri. Quindi, come lo chiama lui, credo che faccia il castello difensivo per difendere porta. Quindi l’importante sarà dare solidità, compattezza. Poi in attacco vedremo perché comunque ci sono diversi giocatori forti. Dunque io mi spetto che sarà una sfida in cui il Napoli chiederà la Roma nella propria area di rigore”.

Ranieri, dopo un incontro avvenuto a Londra (cosa singolare), é arrivato a Roma solo mercoledì sera. Non è stato chiamato troppo tardi? “É stato singolare che Ranieri che sia dovuto andare a Londra, ma sicuramente ci sono dei motivi per i quali i Friedkin non sono potuti venire a Roma. Sulle tempistiche, secondo me ci hanno visto giusto, perché meglio prendere l’allenatore giusto, piuttosto che sbagliare un ulteriore scelta, ma risparmiare un giorno, anche considerando che i giocatori avevano avuto dei giorni di riposo”.

Secondo lei il Napoli non ha ancora rinnovato Meret per una questione economica o per un problema tecnico? “Non credo che ci sia un problema tecnico. É il titolare del Napoli, Conte gli dà tutta la fiducia che merita. Secondo me c’è distanza tra domanda e offerta. Vedremo se sarà colmata, ma al momento non c’è stata un’intesa economica”.

Che partita si aspetta sarà Milan-Juve? “Il Milan è in grado di fare male. Quando è in giornata, può far male a tutti, come abbiamo visto a Madrid. In fase offensiva stanno avendo qualche difficoltà, essendo appesa solo a Vlahovic. Secondo me dovrebbero tornare sul mercato, se non dovesse recuperare Milik. In difesa, invece, Motta ha fatto davvero un lavoro straordinario. Sono la squadra che hanno subito meno gol dall’inizio dell’anno. Mi aspetto una partita molto bella. Il Milan sicuramente è stato più discontinuo, é più imprevedibile, ha fatto sia delle imprese, come quella di Madrid, sia delle brutte partite”

Theo, come anche scritto da lei, emé vicino al rinnovo. In questo modo, riguardo le diatribe tra Theo e Fonseca, si sta dando ragione a Theo? “Abbiamo visto che quando sono attivi Theo e Leao, il Milan è un’altra squadra. Sono la fascia sinistra più forte d’Europa. Vedremo se le convergenze con Fonseca rientreranno. L’aspetto politico lo vedremo solo quando la società si sbilancerà. Sicuramente tutti ricordiamo quanto accaduto a Roma, nel cooling break contro la Lazio e a Firenze, dove si è fatto espellere a partita finita. Espulsione che poi lo ha costretto a saltare il Napoli”.