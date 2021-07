CdS, Splendore: "Avevo capito che Spalletti era del Napoli da un suo silenzio"

In collegamento Skype è intervenuto Fabio Massimo Splendore, giornalista del Corriere dello Sport, a Canale 21: “Mi aspetto tanto da Spalletti. Quando torna ad allenare, dopo un periodo di pausa, torna sempre molto carico. Quando gli ho chiesto se stesse per firmare per il Napoli non ha risposto ai miei messaggi e ho capito che era pronto per tornare in pista. Per me Spalletti è uno dei top allenatori in circolazione”.

Sul nuovo tecnico azzurro: “Spalletti è la persona giusta per ricompattare il gruppo e far sentire ai giocatori l’importanza della maglia che vestono”.

Per quanto riguarda il modulo: “Credo manterrà il 4-2-3-1 ma sicuramente lui è un tecnico che esalta la fase offensiva. Un attacco, come quello del Napoli, verrà esaltato da Spalletti”.