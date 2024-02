CorSera, Scozzafava: "Visto che vuol dire giocare con Osimhen? Mazzarri non l'ha mai avuto"

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuta nel corso di 'Radio Goal'.

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuta nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Fino al momento del gol Osimhen meritava un 5 in pagella e saremmo stati generosi. Ha patito le fatiche della Coppa d'Africa, non c'erano i suoi soliti scatti. Poi però ha dimostrato che a uno come lui basta un solo guizzo per fare gol.

Discutiamo di calcio, della prestazione, ma alla fine contano i risultati e i risultati li costruiscono i giocatori che vanno in campo. Mazzarri non ha mai avuto Osimhen e questo va detto".