Dazn, Ambrosini: "Il Napoli ha ancora la base del gruppo dei 91 punti di Sarri, è forte!"

Massimo Ambrosini, ex centrocampista e commentatore tecnico per Dazn, nel post-partita di Udinese-Napoli si è così espresso sulla formazione azzurra, attuale capolista del campionato: "Il Napoli è un gruppo che gioca insieme da parecchio tempo, almeno la base. E' ancora quel gruppo dei 91 punti con Sarri, più qualcun altro. Arrivare a vincere è il saltino più complicato da fare per questa squadra. Il Napoli ha comunque diversi modi di attaccare. In un campionato equilibrato come questo, una fiche sul Napoli potrebbe valer la pena metterla".