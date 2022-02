Dazn, Ambrosini: "Il Napoli non partiva per vincere il titolo, ma ora è giusto provarci"

Ai microfoni di Dazn, l'ex calciatore Massimo Ambrosini ha parlato del Napoli come l'outsider della lotta per il titolo: "Il Napoli può dire la sua anche se non partiva per vincere il campionato e la piazza dopo gli ultimi anni può accontentarsi del piazzamento. Una volta essere lì però è giusto provarci perché non capita sempre poter combattere per il titolo".