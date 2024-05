DAZN, Borghi: "Assurdo non abbia giocato, Conte sui difensori ci lavora ed esplorerà Natan"

Nel corso della diretta di Cronache di spogliatoio, il giornalista e telecronista DAZN Stefano Borghi ha parlato del nuovo Napoli di Conte

Nel corso della diretta di Cronache di spogliatoio, il giornalista e telecronista DAZN Stefano Borghi ha parlato del nuovo Napoli di Conte: "Si parla di un Conte un po' diverso, che durante lo stop s'è aggiornato e pare abbia anche cambiato molto con un colpo di timone. 4-2-4 o 3-5-2, ma da capire se sarà più elastico. Siamo affascinati da un Conte rivisitato, ma si parla di Lukaku e mi aspettavo più fantasia. C'è però una corrispondenza tra i due. Il Napoli io credo possa spendere cifre importanti se prende Conte, farà un mercato poderoso! C'è possibilità anche in vista agli incassi sul mercato.

La priorità è il sostituto di Osimhen e quello di Zielinski, chiaro, mentre in difesa Conte spesso ci lavora: spero faccia ciò che non hanno fatto i 3 di quest'anno, ricordarsi che in rosa c'è Natan che è un profilo da esplorare meglio. In una squadra che ha preso tutti quei gol, ed in quei modi, non averlo visto neanche 1 minuto nell'ultimo periodo... c'è qualcosa che non torna":