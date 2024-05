DAZN, Borghi: "C'è un nuovo Lukaku che con Conte diventerebbe top europeo!"

Nel corso della diretta di Cronache di spogliatoio, il giornalista e telecronista DAZN Stefano Borghi ha parlato del nuovo Napoli di Conte

Nel corso della diretta di Cronache di spogliatoio, il giornalista e telecronista DAZN Stefano Borghi ha parlato del nuovo Napoli di Conte: "Si parla di un Conte un po' diverso, che durante lo stop s'è aggiornato e pare abbia anche cambiato molto con un colpo di timone. 4-2-4 o 3-5-2, ma da capire se sarà più elastico. Siamo affascinati da un Conte rivisitato, ma si parla di Lukaku e mi aspettavo più fantasia. C'è però una corrispondenza tra i due. Il Napoli io credo possa spendere cifre importanti se prende Conte, farà un mercato poderoso! C'è possibilità anche in vista agli incassi sul mercato.

Conte da Lukaku ha una garanzia, ma immaginando una rivoluzione avrei una fantasia in più: non è un accostamento, anche se nel calcio nulla è impossibile, ma il nuovo Lukaku di Conte per caratteristiche sarebbe Vlahovic, mi piacerebbe vederlo allenato da Conte. Gli darebbe quel pezzettino che gli manca per diventare uno dei 9 top, i più forti in giro. La punta è primaria per sostituire Osimhen, si parla meno di sostituire Zielinski e Conte la squadra più esteticamente appagata l'ha avuta nel secondo anno all'Inter, ricordate cosa cambiò? Eriksen, che si era messo in condizione di giocare anche per intensità, non solo svolazzi. Rafa Silva a parametro zero sarebbe un'occasione, è un giocatore splendido, 31 anni ma ha esperienza, ed è un'occasione. Mentre in difesa Conte spesso ci lavora: spero faccia ciò che non hanno fatto i 3 di quest'anno, ricordarsi che in rosa c'è Natan che è un profilo da esplorare meglio. In una squadra che ha preso tutti quei gol, ed in quei modi, non averlo visto neanche 1 minuto nell'ultimo periodo... c'è qualcosa che non torna":