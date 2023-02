Dazn, Borghi: "Il Napoli è la squadra che tutti vogliono evitare, anche in Champions"

Il Napoli vince 3-0 contro la Cremonese e tra 10 giorni tornerà a giocare in Champions League contro l'Eintrach Francoforte.

Il Napoli vince 3-0 contro la Cremonese e tra 10 giorni tornerà a giocare in Champions League contro l'Eintrach Francoforte. A proposito il telecronista Dazn Stefano Borghi è intervenuto: "Il Napoli è la squadra che tutti vogliono evitare. In questo momento è la squadra che nessuno vuole affrontare neanche in Champions. Dal Manchester City e PSG in giù.