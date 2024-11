Dazn, De Giuseppe: "Non basterà fermare Lukaku, Conte abituato a trovare alternative"

Alessio De Giuseppe, giornalista DAZN, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il fatto che Vanoli e Conte si conoscano bene può essere un vantaggio per entrambi. Useranno però strategie diverse per limitare l’avversario. Il Napoli ci ha abituato a trovare delle alternative rispetto alle gabbie che c’erano intorno a Lukaku. La forza del Napoli è questa, c’è il piano a che è quello di andare su Lukaku, ma altrimenti ci sono delle alternative. Agli avversari non basterà fermare Lukaku per evitare che il Napoli faccia male.

I due migliori del Toro di quest’anno sono Ricci e Lazaro. Lazaro è un po’ una sorpresa, è tra gli esterni più in forma del campionato. Forse Di Lorenzo avrà qualcosa in più da fare rispetto alle partite precedenti”.