Dazn, Ferrara: "Nel primo tempo è mancato il coraggio che diceva Spalletti"

Nel post-partita di Spartak-Mosca-Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN l’ex azzurro Ciro Ferrara: “Il Napoli ha avuto un possesso palla enorme, ha tirato molto di più rispetto agli avversari quindi ha creato occasioni, ma nel primo tempo quel coraggio di cui parlava Spalletti gli è mancato un poco. Poi qualche giocatore, per l’occasione che aveva, non ha risposto nel modo giusto.

Petagna? Ha creato qualche difficoltà agli avversari ed è stato anche uomo assist, mi aspettavo di più dal centrocampo, Lobotka e Lozano non hanno dato quel contributo necessario.

Elmas nota positiva? Anche domenica mi aspettavo che potesse avere una chance, dopo i gol in nazionale poteva essere una soluzione importante. Come ha dimostrato oggi è in una buona condizione.

Assenze? Spalletti è un allenatore esperto e non può dare la sensazione di piangersi addosso, quindi cerca di spronare tutta la rosa. A maggior ragione non avrà avuto le risposte che si attendeva da alcuni giocatori”.