Dazn, Ferrara: “Ora tutta la città si compatti anche intorno a Garcia”

TuttoNapoli.net

Nel post-partita su Dazn, l'ex azzurro Ciro Ferrara ha commentato la vittoria del Napoli contro l'Udinese: "C’è bisogno che tutto l’ambiente si compatti anche intorno alla figura di Garcia. Poi deve esserci un chiarimento con Osimhen, anzi spero sia avvenuto ma non lasciamo tutto sulle spalle dell’allenatore. Spero Garcia abbia tutta la società dietro per aiutarlo per il bene del Napoli".