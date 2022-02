Dazn, Ferrara: "Vittoria voluta e ottenuta. Con le frenate milanesi l'occasione per il Napoli era ghiotta"

"L'obiettivo a inizio stagione era la Champions... se vince lo Scudetto bene, ma se non ci riesce avrà comunque fatto un campionato straordinario”.

Dagli studi di Dazn, l'ex azzurro Ciro Ferrara ha parlato del successo in extremis del Napoli per 2-1 sulla Lazio: “Il Napoli questa sera ha dato un segnale importantissimo, con la frenata contemporanea delle prime due. Nel 2022 il Napoli ha trovato regolarità e ottenuto molti punti, oggi ha vinto su un campo difficile contro una bella squadra. L’ha voluta e l’ha ottenuta, era un’occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. E ora potrà recuperare anche giocatori importanti. L'obiettivo a inizio stagione era la Champions... se vince lo Scudetto bene, ma se non ci riesce avrà comunque fatto un campionato straordinario”.