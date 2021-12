Dazn, Floccari: “Scudetto? Difficile trovare una favorita. Che bello quest’equilibrio”

Sergio Floccari, talent Dazn, è intervenuto al termine di Napoli-Atalanta terminata con il successo dei nerazzurri: “A questo punto è difficilissimo trovare una favorita per lo scudetto. Molto dipenderà dal percorso in Europa, chi non andrà avanti avrà più risorse per il campionato. Vedere grande equilibrio lì davanti è una cosa bella”.