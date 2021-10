Dazn, il commentatore tecnico di Napoli-Spartak: "Al 30' poteva già essere chiusa"

Simone Tiribocchi, commentatore tecnico di Napoli-Spartak Mosca per Dazn, all'indomani del k.o. azzurro è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Fino all'espulsione di Mario Rui ho visto il Napoli che abbiamo ammirato in campionato. La partita era in discesa, il Napoli poteva gestire anche le energie. Se fosse arrivato il secondo gol alla mezzora la partita sarebbe stata chiusa. Credo però che il Napoli abbia mollato a livello mentale. Poteva fare meglio sia in fase difensiva che in fase di possesso, sono stati buttati via troppo palloni. Chi è entrato non ha apportato quel qualcosa in più che serviva".