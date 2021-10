Dazn, Marcolin: “Il Napoli non ha mai sbagliato approccio, non sottovaluterà la gara”

Nel corso del pre-partita della gara tra Salernitana e Napoli, ai microfoni di Dazn è intervenuto Dario Marcolin: “La forza del Napoli è stata l’applicazione mentale, non sbagliare mai approccio. Non credo che sottovaluterà la gara. Per me giocare dopo è peggio, ti toglie un po di lucidità.

Osimhen out? E’ chiaro che con Mertens in campo il Napoli avrà meno profondità e più palleggio. Il belga dovrà essere in continuo movimento e lanciarsi ogni tanto in verticale. Il Mertens visto nelle ultime gare è stato frizzante, pimpante. Oggi si potrà mettere in mostra e dimostrare che potrà essere importante a gennaio quando mancherà Osimhen”.