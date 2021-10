DAZN, Marelli: "Ibanez-Ibra? Non dovrebbe essere mai rigore! Sul VAR…"

Il talent arbitrale di DAZN, Luca Marelli, ha parlato dell'episodio di Ibanez su Ibrahimovic. “C’è stato un contatto fra Ibrahimovic e un difensore della Roma. Poi lascio alla sensibilità dei singoli valutare se è calcio da rigore o meno, per me non dovrebbe mai essere fischiato. Questo non è un chiaro ed evidente errore, è un episodio dubbio, quindi non da Var”.