Dazn, Marelli: "Rigore dubbio, se Ndombele tocca l'avversario lo sfiora solo"

Luca Marelli, ex arbitro, ha commenta il rigore assegnato al Lecce contro il Napoli ai microfoni di Dazn: "Rigore molto dubbio. Manca un’immagine che ci dia la certezza che Ndombele non abbia toccato l’avversario, per questo il check al Var è durato molto tempo. Logicamente se un tocco c’è, non può intervenire il Var. A mia sensazione è un rigore molto forzato, se Ndombele ha toccato l’avversario l’ha appena sfiorato”.