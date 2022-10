Dazn, Marelli: "Rigore leggero, Kvara striscia il piede prima del contatto"

"Il VAR non può intervenire, essendoci un contatto la valutazione sull'entità spetta solo all'arbitro".

Come contro il Milan, un rigore lancia il Napoli contro la Cremonese. Ad analizzare la decisione di Abisso è, su Dazn, l'ex arbitro Luca Marelli: "Bisogna prestare attenzione al piede destro di Kvaratskhelia, che lo striscia prima ancora del contatto. Il contatto avviene proprio su quel piede, non è un rigore inventato ma è un rigore molto leggero. Contatto direi molto marginale, rigore piuttosto leggero. Il VAR non può intervenire, essendoci un contatto la valutazione sull'entità spetta solo all'arbitro".