Dazn, Parolo: "Ho la sensazione che il Milan abbia la testa alla Champions"

Intervenuto a DAZN, Marco Parolo ha commentato così la sconfitta del Milan a Udine: "Al Milan è mancato l'attacco alla profonfità, tutti i giocatori volevano palla sui piedi. Non so, ho la sensazione che abbiano testa alla Champions e che in campionato non sanno dove sono".