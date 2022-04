Dazn, Zille: "Napoli e Milan? La differenza sta nella qualità in panchina"

"Non ho mai capito perché tutti sottovalutavano il Napoli, questa squadra è solida".

TuttoNapoli.net

Federica Zille, giornalista di Dazn, è intervenuta ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli può essere la favorita per lo scudetto? Non ho mai capito perché tutti sottovalutavano il Napoli, questa squadra è solida. Contro l’Atalanta è successa una cosa importante, due giocatori entrati dalla panchina sono stati determinanti per il terzo gol. Nel Milan invece in panchina c’è poco e nulla, in partite come quella di ieri sta mancando quella qualità lì.

L’Inter si è spenta? Sì, è una squadra che fa fatica a segnare, certo il ‘corto muso’ conta sempre tre punti ma si corre il rischio di non chiudere le partite e subire. Vincere in casa della Juve è una bella prova di forza, ci può essere un po’ di euforia adesso ma si viene da settimane dove a prevalere era la sfiducia.

C’è bisogno del migliore Insigne? Assolutamente, anche la Nazionale aveva bisogno dell’Insigne al 100% e del suo colpo di genio come quello di domenica nel gol di Politano. Tutti vogliamo vedere dove può arrivare il capitano del Napoli con la sua squadra prima di lasciarla”.