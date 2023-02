ESPN, Martinez: "Napoli squadra mai vista nel calcio italiano! Lozano? Sul rinnovo..."

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Daniel Martinez, giornalista di ESPN

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Daniel Martinez , giornalista di ESPN: “ Lozano? La sua permanenza a Napoli dipenderà molto da quello che succederà di qui al termine della stagione. Da come finirà questo campionato, molto verrà deciso da una parte o dall’altra, non c’è nulla di sicuro ora. La mia sensazione è che lo stesso Lozano stia aspettando, io mi auguro che possa restare ancora al Napoli. Poi è chiaro, l’ipotesi che non rinnovi è sempre viva e va presa in considerazione.

Simeone? Il momento magico di Osimhen è totale, ma il Cholito sta vivendo un momento di saggezza, crescita e maturità incredibile. Farebbe piacere vederlo di più in campo, ma il segreto del Napoli sta proprio nel tenere tutti sulla corda e avere tutti pronti quando Spalletti ne avrà bisogno. Quando Osimhen è mancato per tanto tempo, hanno risposto tutti. Questo è la vera forza degli azzurri ed il motivo per cui stiamo raccontando una squadra mai vista prima nella storia del calcio italiano.

Simeone in campo ad Empoli? Potrebbe avere più spazio, lo credo. Poi va detto che non vedo disperazione di partecipazione da parte di chi non parte titolare, quindi perché sollevare tante domande? Il campionato non si gioca più con undici, ma con sedici-diciassette calciatori. In quella qualità, avere gente pronta ad entrare è un lusso anche per un club come il Napoli”.