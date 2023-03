Gazzetta, Calamai: "Spalletti a Napoli ha trovato uno straordinario alleato"

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Luca Calamai

Cosa è scattato tra Spalletti e la città di Napoli?

“Spalletti è un uomo della gente, lui non ha mai preso in considerazione la Fiorentina perché da tifoso per lui sarebbe stato impossibile vivere Firenze con freddezza. A Napoli ha accettato di fare calcio con le sue idee, ha trovato uno straordinario alleato in Giuntoli. L’asse tecnico-operativo che si è creato è il segreto per cui vincerà il Napoli. Spalletti è stato bravo a entrare a Napoli in punta di piedi. Come allenatori a Napoli ha vinto Ottavio Bianchi e Bigon, hanno vinto gli allenatori che hanno vissuto Napoli senza farsi travolgere da Napoli. Lui ha scelto di fare la sua vita, vivendo tra albergo e campo. Doveva creare prima di tutto una sintonia con il gruppo. Poi è venuta fuori l’anima di Spalletti, che è l’anima di Napoli, di Roma e di Firenze. Prima di questo aveva bisogno di portare il suo calcio a Napoli.”