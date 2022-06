Gazzetta, Laudisa: "Meret non basta, Sirigu o un altro il vice"

A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport

A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport: "Meret è stato un po’ condannato dagli infortuni negli ultimi anni. Un portiere così giovane non ha mai avuto continuità, poi gli allenatori avendo un portiere affidabile come Ospina lo hanno fatto giocare. Effettivamente non ha dimostrato sicurezza Meret. È evidente che non basterà Meret, sarà Sirigu o chi per lui il secondo”.